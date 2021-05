Lontano Lontano è il film stasera in tv venerdì 14 maggio 2021 in onda in pima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lontano Lontano film stasera in tv: cast

La regia è di Gianni Di Gregorio. Il cast è composto da Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lontano Lontano film stasera in tv: trama

Attilio, Giorgetto e il Professore decidono di cambiare vita pensando che non si è mai troppo vecchi per farlo. Sono tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare il proprio quartiere e trasferirsi all’estero, in un luogo imprecisato. O almeno, questa è la loro intenzione, ma in realtà la scelta della destinazione è appunto solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, perché da un lato il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, mentre Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Così sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno anche, ma non nel modo che si aspettavano..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lontano Lontano streaming

Lontano Lontano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Lontano Lontano film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili