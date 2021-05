IO NON MI ARRENDO PRIMA PUNTATA. Torna in onda in replica su Rai 1 sabato 15 maggio 2021 la fiction con protagonisti Giuseppe Fiorello e Massimo Popolizio. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Io Non Mi Arrendo prima puntata: trama e anticipazioni 15 maggio 2021

Io Non Mi Arrendo prima puntata episodio 1. L’ispettore Marco Giordano scopre il traffico di rifiuti tossici nelle discariche abusive della Terra dei Fuochi, ma le sue indagini vengono ostacolate e messe a tacere. Dopo dieci anni, Marco è spinto da un magistrato a riaprire il caso perché la verità venga a galla: l’ispettore scopre che l’avvocato Russo sta comprando terreni agricoli per farne discariche abusive. Vorrebbe incastrarlo, ma l’avvocato ha agganci molto potenti…

Io Non Mi Arrendo prima puntata episodio 2. L’ispettore Giordano diventa padre proprio quando l’arresto del boss Ajello apre nuovi scenari nelle indagini. Il malavitoso infatti vuole pentirsi e fare i nomi di chi è coinvolto nel caso.

Roberto Mancino: ecco chi era

Il sostituto commissario Roberto Mancini muore a Perugia il 30 aprile 2014 dopo aver combattuto per circa 11 anni la sua seconda battaglia, quella contro il tumore ed essere rimasto in servizio presso il Commissariato San Lorenzo di Roma fino a che le forze glielo hanno consentito. Mancini per primo portò alla luce il problema dello sversamento illegale di rifiuti tossici nel Lazio e nella Campania individuando quella che oggi viene chiamata la “terra dei fuochi” o il “triangolo della morte”. Dal 1994 al 1997 Mancino si è occupato di lotta alle ecomafie presso il Centro Interprovinciale Criminalpol Lazio, Umbria, Abruzzo. Poi fino al 2001 si è occupato presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta del ciclo dei rifiuti illegali. È stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Ha ricevuto i funerali di stato.

