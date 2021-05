Non c’è campo film stasera in tv 19 maggio: cast, trama, streaming

Non c’è campo è il film stasera in tv mercoledì 19 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non c’è campo film stasera in tv: cast

La regia è di Federico Moccia. Il cast è composto da Eleonora Gaggero, Gianmarco Tognazzi, Claudia Potenza, Vanessa Incontrada, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Corrado Fortuna, Neva Leoni, Caterina Biasiol.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non c’è campo film stasera in tv: trama

Laura, professoressa appassionata ed educatrice capace di ispirare giovani menti, decide di portare la sua classe in gita, nel borghetto pugliese dove vive e produce l’artista internazionale Gualtiero Martelli. Accompagnata dalla collega Alessandra, Laura parte a bordo del pullman zeppo di alunni impazienti, tra i quali ci sono Francesco, Flavia e Valentina. Giunti nel piccolo paesino del Salento, i ragazzi si accorgono subito che lì non c’è campo e gli smartphone non prendono!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Anche le insegnanti, a dirla tutta, sono preoccupate di fronte al black out telematico. La stimolante visita culturale di una settimana si preannuncia una difficile prova di astinenza da smartphone, ora accessorio inutile. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta…

Non c’è campo streaming

Non c’è campo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non c’è campo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili