C'è tempo è il film stasera in tv venerdì 21 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film

C’è tempo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Walter Veltroni

CAST: Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud, Giovanni Benincasa

DURATA: minuti

C’è tempo film stasera in tv: trama

Stefano (Stefano Fresi), quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona (Simona Molinari), in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno a due volte sovrapposte.

C’è tempo recensione

Il regista Walter Veltroni ha dichiarato sui social “Tengo tantissimo a questo film che uscirà il 7 marzo. È un film pieno di poesia, amore, viaggio, musica e soprattutto colori. Tutti quelli dell’arcobaleno. ” Il film racconta con equilibrio di emozioni e sentimenti la visione del nostro Paese attraverso gli occhi di un bambino mostrandone le contraddizioni e differenze. Viene affrontato anche un tema molto caro a Veltroni che è quello della perdita degli affetti essendo lui stesso rimasto orfano in tenera età. Film di cui si consiglia la visione.

C’è tempo film stasera in tv: curiosità

Fa parte del cast anche la stella del cinema francese Jean-Pierre Léaud, l’indimenticabile Antoine Doinel de I 400 colpi, primo film di François Truffaut e manifesto della Nouvelle Vague.

C’è tempo streaming

C’è tempo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

C’è tempo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/AlZLyGOJp5k

