Stasera in tv sabato 22 maggio 2021 torna in replica su Canale 5 la serata evento 55 Passi Nel Sole con cui Al Bano ha festeggiato i suoi 55 anni di carriera. Ecco di seguito anticipazioni, ospiti, dove vedere la serata in tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Al Bano 55 Passi Nel Sole: ospiti e anticipazioni

Al Bano ripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, e verrà affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Per festeggiare questo importante traguardo Al Bano ha voluto con sé anche Yari e Romina Jr. Il cantautore pugliese si esibirà lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale.

Sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. Infatti, a omaggiare il suo talento ci saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della musica leggera italiana e grandi artisti che hanno segnato la storia della televisione e del cinema. Ospiti della seconda puntata: Beppe Fiorello, che duetterà con Al Bano su due grandi successi di Domenico Modugno; Orietta Berti, Mario Biondi, Gigliola Cinquetti, Michele Placido, The Kolors, Roberto Vecchioni, Maryam e Raimondo Cataldo.

Al Bano 55 Passi Nel Sole: dove vedere la serata in tv e streaming

Il concerto-evento di Al Bano 55 Passi Nel Sole andrà in onda sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere il concerto, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito Mediaset. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

