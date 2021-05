Eurovision 2021 Finale: dove vedere la diretta in tv e streaming

EUROVISION 2021. Sabato 22 maggio si svolgerà l’attesissima finale dell’ Eurovision Song Contest 2021 che quest’anno sarà ospitato nei Paesi Bassi. Sarà il centro di congressi Rotterdam Ahoy, arena situata nella città olandese di Rotterdam, la location della 63° edizione del Festival in cui gareggiano rappresentanti di tutta Europa e anche altri parti del mondo. Saranno 42 le canzoni in gara in concorso per la vittoria finale, tra cui i nostri Maneskin. I vincitori del 69° Festival di Sanremo porteranno sul prestigioso palco il brano con cui hanno trionfato, la suonatissima Zitti e Buoni. Ecco di seguito dove vedere la finale della kermesse. SCALETTA DELLA FINALE

Eurovision 2021 Finale dove vedere diretta in tv e replica

La finale dell’Eurovision Song Contest 2012 andrà in onda in diretta su Rai 1 sabato 22 maggio dalle ore 21:00. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una serata del Festival, oppure volesse rivederla, verrà messa in replica in streaming gratuito nel sito raiplay.it/programmi/eurovisionsongcontest

Eurovision 2021 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie serate dell’Eurovision Song Contest 2021 anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella E alla voce Eurovision e il gioco è fatto.

Eurovision 2021 sui social: seguilo con noi

Eurovision 2021 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il festival. Gli hashtag sono #Eurovision #Eurovision2021 #DareToDream #ESCita #ESC2021 con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Eurovision 2021: link utili