John Q è il film stasera in tv sabato 22 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Nick Cassavetes ha come protagonista Denzel Washington. Completano il cast Robert Duvall, Anne Heche, Ray Lotta. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

John Q film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 10 maggio 2002

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2002

REGIA: Nick Cassavetes

CAST: Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise, Eddie Griffin, David Thornton, James Woods, Keram Malicki-Sánchez, Daniel E. Smith, Kevin Connolly, Heather Wahlquist, Larissa Laskin, Martha Chaves, Laura Harring, Obba Babatundé, Troy Winbush, Paul Johansson, Dina Spybey, Troy Beyer

DURATA: 120 Minuti

John Q film stasera in tv: trama

John è un padre di famiglia e gran lavoratore ma a causa della crisi economica è sommerso di debiti da saldare. Durante una partita di baseball, il figlio Michael viene colto da un malore improvviso. John viene così a scoprire che suo figlio ha una grave insufficienza cardiaca. I medici ritengono che per salvare la vita al ragazzino occorre un trapianto di cuore con la massima urgenza. Ma un trapianto è costosissimo e l’assicurazione sanitaria non copre la grossa spesa di 250.000 dollari. John cerca di raccimolare soldi in ogni modo vendendo tutto quello che ha e andando a chiedere prestiti a tutti gli amici. Ma nel frattempo l’ospedale dimette Michael rifiutando di fare l’intervento chirurgico senza copertura assicurativa o versamento di denaro. John è disperato e arrabbiato contro il sistema sanitario americano che non protegge la salute dei più deboli e li condanna alla morte. Si procura una pistola e va in ospedale per sequestrare il personale medico con lo scopo di negoziare con la polizia un nuovo cuore per suo figlio. Ma le cose si mettono male per lui..

John Q film stasera in tv: curiosità

La scena in cui George W. Bush parla in tv è stata girata anche con immagini di Al Gore, infatti ai tempi delle riprese non era ancora stato eletto il nuovo Presidente degli USA tra i due.

Il messaggio “For Sasha” che appare prima dei titoli di coda si riferisce alla figlia del regista Nick Cassavetes.

La scena in cui Denise chiama John dall’ospedale è stata girata una seconda volta in quanto l’attrice indossava il vestito sbagliato.

John Q streaming

John Q streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

John Q film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/AufdB1YfekE

