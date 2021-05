PER AMORE DEL MIO POPOLO DON DIANA PRIMA PUNTATA. Da domenica 23 maggio 2021 torna su Rai 1 in replica la fiction con Alessandro Preziosi. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Per amore del mio popolo Don Diana prima puntata: trama 23 maggio 2021

Per amore del mio popolo Don Diana prima puntata: Don Giuseppe, per tutti don Peppe, è sacerdote a Casal di Principe, dove due famiglie di camorra si affrontano senza esclusione di colpi per il controllo del territorio. Il documento letto nelle Parrocchie di Casal di Principe suscita un grande clamore e lo stesso Vescovo appoggia, con la dovuta discrezione, l’iniziativa di Don Peppe Diana. I due clan camorristi, dopo essersi combattuti, cercano di stabilire una tregua per spartire appalti e affari, primo fra tutti quello dei rifiuti. Ma non rinunciano a dare una lezione a Don Diana.

Per amore del mio popolo Don Diana streaming

Sarà possibile vedere le puntate della fiction Per amore del mio popolo Don Diana con Alessandro Preziosi sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

