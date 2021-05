LA PARTITA DEL CUORE 2021 FORMAZIONI. Torna martedì 25 maggio l’annuale evento benefico che quest’anno vedrà alla conduzione Federica Panicucci. Scopri le formazioni che si scontreranno in campo e tutti i giocatori e vip presenti. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La Partita del Cuore 2021: formazioni e chi gioca in campo

Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con la La Partita del Cuore – 30° Edizione, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

La Partita del Cuore 2021 streaming

La Partita del Cuore 2021 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Partita del Cuore sui social

L'evento benefico sarà sicuramente trend topic nei social martedì 25 maggio. Per commentare in live tutto ciò che accade durante la partita e non solo, basta seguire l'hashtag ufficiale #PartitaDelCuore.

