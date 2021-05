La Partita del Cuore 2021 dove vedere la diretta in tv e streaming

LA PARTITA DEL CUORE 2021 STREAMING DOVE VEDERE. Stasera in tv martedì 25 maggio torna l’appuntamento annuale che unisce calcio e beneficenza con la 30° edizione de La Partita del Cuore. Scopri tutte le info, orari e come seguire la diretta tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Partita del Cuore 2021 dove vedere la diretta in tv e replica

L’evento sportivo e di beneficenza La Partita del Cuore 2021 andrà in onda in martedì 25 maggio 2021 per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. In televisione potremo vedere il match su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

La Partita del Cuore 2021 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta della Partita del Cuore 2021 anche sullo smartphone attraverso l’app Mediaset Play, disponibile per iOS e Android. Basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere cliccando sulla dicitura Canale 5.

La Partita del Cuore 2021: squadre, calciatori e ospiti

L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

La Partita del Cuore sui social

L'evento benefico sarà sicuramente trend topic nei social martedì 25 maggio. Per commentare in live tutto ciò che accade durante la partita e non solo, basta seguire l'hashtag ufficiale #PartitaDelCuore.

