Text to kill film stasera in tv 25 maggio: cast, trama, streaming

Text to kill è il film stasera in tv martedì 25 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Text to kill film stasera in tv: cast

La regia è di George Erschbamer. Il cast è composto da Dina Meyer, Emily Tennant, Keenan Tracey, Kwesi Ameyaw, Sarah Desjardins, Ona Grauer, Stephanie Bennett, Matt Mazur.

Text to kill film stasera in tv: trama

Taylor (Emily Tennant) è una brillante studentessa delle superiori che sta cercando di rimettere assieme i pezzi della sua esistenza dopo la tragica morte del padre. A complicare ulteriormente la sua vita, ci si mettono una serie di messaggi che la giovane ragazza riceve da un profilo anonimo, in cui qualcuno la minaccia di “sapere tutta la verità”. Presto, gli stessi messaggi vengono recapitati anche ad altri suoi compagni di scuola tra cui gli amici Hannah (Stephanie Bennett), Barbara, Zach e Cody. Sconvolti, i ragazzi decidono di riunirsi per investigare insieme sulla vicenda, ma quando il primo segreto viene svelato e Barbara si suicida, Taylor decide di rivolgersi a sua madre Allison (Dina Meyer), tenente di polizia. Quando le autorità cattureranno il primo sospettato, Taylor e i suoi amici penseranno di essere finalmente al sicuro, ma la realtà non è sempre come sembra e il ragazzo arrestato potrebbe non essere il vero colpevole…

Text to kill streaming

Text to kill streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

