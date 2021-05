La principessa Sissi va in onda stasera in tv venerdì 28 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La principessa Sissi film stasera in tv: cast

La regia è di Ernst Marischka. Il cast è composto da Romy Schneider, Karlheinz Bohm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Uta Franz, Vilma Degischer, Josef Meinrad.

La principessa Sissi film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Baviera, 1853. La duchessa Elisabetta di Baviera, chiamata da tutti Sissi, ha soli 16 anni quando accompagna la madre e la sorella Elena “Nené” a Bad Ischl alla corte della zia e del cugino imperatore Francesco “Frantz” Giuseppe in occasione del compleanno di quest’ultimo. In realtà le due madri hanno organizzato in segreto il fidanzamento ufficiale tra Nené e l’imperatore. Prima ancora di scoprire la sua vera identità, però Frantz di ritorno al castello viene letteralmente pescato da Sissi, che con la sua lenza lo cattura per sbaglio intenta a pescare in un fiume. Il sovrano resta colpito dalla ragazza misteriosa e passeggia con lei nel bosco ignaro che si tratti della cugina. Lo scopre solo al ballo quella sera e ormai i due sono già perdutamente innamorati..

La principessa Sissi stasera un tv: curiosità

Sono 3 i film in totale che vedono come protagonista Romy Schneider nei panni dell’amatissima imperatrice: La principessa Sissi (1955), Sissi, la giovane imperatrice (1956) e Sissi – Il destino di un’imperatrice (1957).

Nel primo film scopriamo l’incontro romantico tra Sissi e Frantz fino ad arrivare al matrimonio con l’imperatore. Ci sono però molte imprecisioni o le inesattezze storiche. Prima su tutte quella che riguarda il titolo: Sissi infatti non è mai stata una principessa, essendo prima duchessa in Baviera e poi imperatrice d’Austria.

Prima di interpretare Sissi, Romy Schneider fu protagonista del film L’amore di una grande regina insieme a Magda Schneider, che nella triologia di Sissi veste i panni di sua madre mentre nell’altra pellicola è la fedele governante della regina Vittoria (Schneider).

Nonostante il grande successo ottenuto a livello mondiale con i film sull’imperatrice Sissi, Romy Schneider ebbe una vita molto difficile con un tragico epilogo. Dopo la fine di due matrimoni e la morte improvvisa del figlio David di soli 14 anni, l’attrice morì il 29 maggio del 1982 nella sua casa di Parigi per un arresto cardiaco a soli 44 anni.

Nonostante i tre film furono molto amati dal pubblico, non ci fu alcun premio o riconoscimento ne per la produzione ne per Romy Schneider.

La principessa Sissi streaming

La principessa Sissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La principessa Sissi stasera un tv: trailer

Stasera in TV sui social

