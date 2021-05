Taken 3 L’ora della verità film stasera in tv 28 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Taken 3 L’ora della verità è il film stasera in tv venerdì 28 maggio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Taken 3 L’ora della verità film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Taken 3

USCITO IL : 11 febbraio 2015

GENERE: giallo, azione, thriller

ANNO: 2015

REGIA: Olivier Megaton

CAST: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, Jon Gries, Leland Orser, Jonny Weston, Dylan Bruno, Alan D. Purwin

DURATA: 109 Minuti

Taken 3 L’ora della verità film stasera in tv: trama

Bryan Mills, ex agente della CIA, conduce una vita ormai tranquilla, circondato dall’affetto di alcuni vecchi amici, della figlia e dell’ex moglie, Lenore, che vorrebbe tornare a far parte del suo presente. Una mattina Lenore viene trovata morta con la gola tagliata proprio da Bryan che, colto sulla scena del delitto, e’ immediatamente accusato di omicidio. Comincia cosi’ una fuga disperata dalla polizia sulle tracce dei veri colpevoli.

Taken 3 L’ora della verità film stasera in tv: curiosità

Il film è il sequel di Taken – La vendetta ed è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2008 con Io vi troverò.

Liam Neeson ha eseguito tutte le sequenze di combattimento nel film senza controfigure.

Nel settembre 2012, Liam Neeson aveva dichiarato che non ci sarebbe stato un terzo capitolo della saga in quanto “la ragazza non potrebbe essere rapita una terza volta, si tratterebbe di cattiva genitorialità!”

Il personaggio di Stuart St. John è stato interpretato nel primo film di Taken da Xander Berkeley. L’attore non era disponibile a riprendere il ruolo che così è stato affidato a Dougray Scott.

Taken 3 L’ora della verità streaming

Taken 3 L’ora della verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Taken 3 L’ora della verità film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/QlMfiKPfKZo

