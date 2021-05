American Sniper è il film stasera in tv domenica 30 maggio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

American Sniper film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 gennaio 2015

GENERE: Azione, Biografico

ANNO: 2015

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Bradley Cooper, Sienna Miller, Cory Hardrict, Jake McDorman, Navid Negahban, Luke Grimes, Kyle Gallner, Owain Yeoman, Brian Hallisay, Sam Jaeger, Eric Close, Bill Miller, Max Charles, Tom Stern

DURATA: 132 Minuti

American Sniper film stasera in tv: trama

Chris Kyle è un cecchino arruolato nei Navy SEAL e sposato con Tanya. Una volta terminata l’istruzione militare, Kyle viene inviato in missione a Falluja, in Iraq, dove viene impiegato come cecchino per proteggere i suoi commilitoni. Grazie alla sua abilita’, diventa il cecchino più letale nella storia delle forze armare statunitensi, tanto da meritarsi il soprannome di Leggenda e i miliziani iracheni offrono una taglia di 180.000 dollari per la sua uccisione. Ma il conflitto segna molto Chris; ogni volta che rientra a casa non riesce a pensare ad altro.

American Sniper film stasera in tv: curiosità

Tra i nemici più pericolosi sconfitti dal protagonista c’è sicuramente il “macellaio”, interpretato da Mido Hamada. Sembra che questo personaggio potrebbe riferirsi alla persona, realmente esistita, di Abu Deraa, leader di Baghdad, noto per i suoi terribili metodi di tortura tra cui l’utilizzo di un trapano elettrico.

American Sniper è stato uno dei maggiori incassi della stagione cinematografica 2014/2015 secondo solo al film 50 sfumature di nero.

Negli USA la pellicola ha incassato 350 milioni di dollari per un totale mondiale di 548 milioni di dollari. L’Italia è risultato essere il paese europeo con il più alto incasso totale con ben 18, 8 milioni di euro, superando mostri sacri quali Regno Unito, Germania e Francia.

Il film è stato candidato a 6 premi oscar, per il miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, e miglior montaggio sonoro che è stato vinto da Alan Robert Murray e Bub Asman.

American Sniper streaming

American Sniper streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

American Sniper film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/c2nnAvBnvek

Stasera in TV sui social

