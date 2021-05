BULL EPISODI 30 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30 maggio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 30 maggio 2021

Bull Stagione 5 Episodio 6 – Salvare una vita. Bull, Chunk e la TAC difendono la dottoressa Kinsey, medico di pronto soccorso, denunciata per negligenza. La donna si è trovata in una situazione quasi impossibile. Con la sala emergenze quasi al collasso in seguito a una sparatoria che ha coinvolto molte persone, la Kinsey ha dovuto fare una scelta difficilissima. Ignorando l’ordine del suo superiore di operare un paziente in gravissime condizioni, ha preferito curare una donna in condizioni molto gravi ma con più possibilità di salvarsi. Per Chunk il caso sarà una vera montagna russa. Prima si metterà in una posizione difficile ignorando una richiesta ben specifica di Bull, poi scoprirà un’informazione che ribalterà le sorti del processo. Un fiume di emozioni che lo farà riflettere e confrontarsi con Benny.

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

