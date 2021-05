Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 30 maggio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 30 maggio 2021

Si chiude la stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Nell’ultima puntata in onda domenica 30 maggio tra gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza e i “gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia, autori insieme ai calciatori della Sampdoria Campione d’Italia 1990/91 del libro “La bella stagione”, il racconto a 30 anni di distanza della grande vittoria dello Scudetto della squadra genovese. Vialli ha indossato la maglia blucerchiato dal 1984 al 1992 segnando 141 gol in 328 partite disputate e vincendo, oltre allo scudetto, la Coppa delle Coppe UEFA, 3 Coppe Italia e la Supercoppa italiana; come Capitano della Juventus, ha poi sollevato il trofeo della vittoria della UEFA Champions League 1995/96. Mancini è il calciatore con il maggior numero di presenze e di reti nella storia della Sampdoria, con 171 gol segnati in 567 partite; Commissario Tecnico della Nazionale dal 2018, vanta ad oggi la media di vittorie più alta: 20 partite su 29 disputate.

Che tempo che fa ospita anche il compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento e la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, vincitrice della medaglia d’oro nei 50 rana in vasca lunga agli ultimi Europei di Nuoto di Budapest. E ancora: Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, in radio con il singolo “Shimmy Shimmy”; gli atleti paralimpici di handbike Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi, che hanno preso parte al docufilm “La grande staffetta”, in uscita il 28 giugno, che ad un anno dall’incidente di Alex Zanardi racconta la prima edizione della staffetta lunga quanto l’Italia “Obiettivo Tricolore”; il virologo Roberto Burioni; il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo: ospiti e anticipazioni 30 maggio 2021

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo. Gli ospiti sono: Giusy Ferreri; Lillo, nel cast del film Tutti per Uma diretto da Susy Laude, nelle sale a partire dal 2 giugno; Francesco Paolantoni; Orietta Berti; Lello Arena.

