THE ROOKIE EPISODI 30 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30 maggio 2021 su Rai 2.

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 30 maggio 2021

The Rookie Stagione 3 Episodio 6 – Gestire il rischio. Durante il convegno degli agenti sotto copertura, Harper riceve una telefonata dalla sua collega June Zhang che le chiede di sostituirla come relatrice a un seminario sul ruolo delle donne all’interno della polizia. Ma poi la coinvolge anche in un’azione sotto copertura con dei trafficanti. Lucy che ha l’ambizione di diventare un CU (agente sotto copertura) si aggiunge a loro e grazie a lei i criminali vengono arrestati. Allo stesso convegno Tim incontra un vecchio collega, Mack Daniels, sposato con Beth. In sua compagnia però c’è una sua amica, Candace. Beth si presenta alla camera d’albergo dove sono i due , appena in tempo, perché Mack è andato in overdose. Tim, memore dell’esperienza con Isabel, lo invita a andare in riabilitazione. Nolan ha cominciato le lezioni di etica e diritto penale e non sa se identificarsi o no. Ma un ragazzo del suo corso, Victor, scopre che è un poliziotto e scoppia il caso all’interno della classe. Silas un ragazzino molto attivo nel quartiere viene picchiato e gli viene rubata la bici. Lui non vuole rivelare chi è stato, Jackson si mette a indagare con l’aiuto di Isaac un poliziotto a cavallo che presta servizio in quella zona. Sembra che tra i due scoppi una scintilla..

The Rookie Stagione 3 Episodio 7 – Il profeta. Questo episodio è strutturato attraverso interviste ai nostri protagonisti circa fatti avvenuti intorno alla figura di Corey Harris, ex star bambino di un noto programma televisivo: Paul’s Place. Costui, divenuto adulto, ha creato una scuola di recitazione basata però su concetti spirituali e molto condizionanti, fino a diventare una vera e propria setta di cui Corey era il guru. Attraverso le interviste, si scopre che molti criminali sono stati sostenuti e aiutati da lui e molti giovani allievi hanno modificato la propria personalità e i propri comportamenti fino a spingersi alla criminalità.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

