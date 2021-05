Come ti divento bella film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Come ti divento bella è il film stasera in tv lunedì 31 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come ti divento bella film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I Feel Pretty

DATA USCITA: 22 agosto 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Abby Kohn, Marc Silverstein

CAST: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Busy Philipps, Tom Hopper, Lauren Hutton, Rory Scovel, Adrian Martinez, Angela Davis, Caroline Day, Aidy Bryant, Sasheer Zamata

DURATA: 111 Minuti

Come ti divento bella film stasera in tv: trama

Renée è una trentenne che vive in un appartamento a Chinatown a New York. Lavora al sito di una ditta di cosmetici molto alla moda, Lily LeClaire, ma svolge la sua attività nel suo sottoscala. Il suo sogno è quello di lavorare presso il sontuoso grattacielo dell’azienda nel centro di Manhattan. Purtroppo la ragazza ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe: è un po’ cicciottella e non ha particolare fascino. Un giorno a causa di un incidente le sue percezioni visive vengono modificate e Renè comincia a vedersi decisamente bella e affascinate. Si innesca così un un cambiamento interiore che trasforma la ragazza anche agli occhi degli altri, ma…

Come ti divento bella recensione

Abby Kohn e Marc Silverstein, al loro esordio cinematografico, dirigono a quattro mani questa commedia semplice ma gradevole, che affronta il tema di una società dove quello che conta è solo l’apparenza e l’esteriorità viene trattato con divertente leggerezza lasciando però un interrogativo nello spettatore. L’argomento non è nuovo, ma questa pellicola a differenza di molti altri film sulla repentina trasformazione fisica di un protagonista, si concentra su un elemento nuovo e di grande rilievo: quello dell’importanza e dell’influenza della percezione soggettiva degli altri e di noi stessi. Quanto è importante come gli altri ci vedono? Come pesa il nostro senso di autostima? Amy Schumer interpreta con divertente maestria la protagonista della commedia e riesce perfettamente a far emergere le speranze e i complessi del suo personaggio. Ottima e comica l’interpretazione di Michelle Williams nelle vesti di Avery LeClair, CEO dell’azienda LeClair, ed anche la partecipazione della modella Emily Ratajkowski è significativa.

Come ti divento bella film stasera in tv: curiosità

Nel film anche un cameo della top model inglese Naomi Campbell e di Lauren Hutton (American Gigolò) che sono rispettivamente la fondatrice dell’azienda di cosmetici e il direttore finanziario della LeClair.

La pellicola è distribuita da Lucky Red con Universal Pictures.

Come ti divento bella streaming

Come ti divento bella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Come ti divento bella film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=gvspYSNgGLo

