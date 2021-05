Jenny’s wedding è il film stasera in tv lunedì 31 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jenny’s wedding film stasera in tv: cast

La regia è di Mary Agnes Donoghue. Il cast è composto da Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond, Grace Gummer, Alexis Bledel, Sam McMurray, Diana Hardcastle, Cathleen O’Malley.

Jenny’s wedding film stasera in tv: trama

Jenny Farrell (Katherine Heigl) è una giovane ragazza che presto dovrà fare i conti con i duri pregiudizi della sua famiglia. Eddie e Rose, dal pensiero fortemente tradizionalista, sognano per le loro figlie il matrimonio perfetto e un marito che stia con loro per tutta la vita. Proprio per questo, quando la loro primogenita Anne si sposa, tutta la famiglia si aspetta che anche Jenny, la più piccolina, imbocchi quanto prima quella stessa strada e si sistemi una volta per tutte. Ma quando anche lei annuncia finalmente le tanto attese nozze, qualcosa non va come previsto..

Jenny’s wedding streaming

Jenny’s wedding streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jenny’s wedding film stasera in tv: trailer

