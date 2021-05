Poliziotto in prova film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Poliziotto in prova è il film stasera in tv lunedì 31 maggio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Poliziotto in prova film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ride Along

USCITO IL: 22 maggio 2014

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Tim Story

CAST: Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence Fishburne

DURATA: 100 Minuti

Poliziotto in prova film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Ben Barber guardia giurata presso un liceo, vede coronato il sogno di diventare un agente quando riceve la lettera che lo informa di essere stato accettato dall’accademia di polizia di Atlanta. Ma… prima dovrà dimostrare al suo futuro cognato James Payton, affermato agente, temuto dai criminali e incaricato alle azioni più rischiose, di essere all’altezza sia di diventare un buon poliziotto sia di essere meritevole di poter sposare Angela, sua sorella. James, non convinto delle sue capacità, lo mette alla prova portandolo con sé in pattugliamento per 24 ore lungo le strade di Atlanta, dopo però essersi fatto assegnare i casi più pericolosi e sgraditi. Ben tuttavia non si da per vinto, anzi si esalta…

Poliziotto in prova film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto nel 2016 un sequel intitolato Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2), diretto dallo stesso Tim Story e con protagonisti Ice Cube e Kevin Hart.

La pellicola è del 2014 e si basa su un soggetto creato da Greg Coolidge, che ha curato la sceneggiatura insieme a Matt Manfredi, Phil Hay e Jason Mantzoukas.

La colonna sonora è opera di Christopher Lennertz.

L’attore Ice Cube figura figura fra i produttori del film con Larry Brezner, Will Packer e Matt Alvarez.

Poliziotto in prova streaming

Poliziotto in prova streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Poliziotto in prova film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

