New Amsterdam 3 trama episodi 1 giugno 2021 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 3 PRIMA PUNTATA. Arriva in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento martedì 1 giugno 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 3 trama episodi 1 giugno 2021

New Amsterdam 3 episodio 1 Una nuova normalità. La storia riprende a un anno dall’esplosione della pandemia. A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più a limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace. Una nuova normalità un 747 precipita nell’East River, sotto gli occhi dei medici del New Amsterdam. Miracolosamente, non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni gravi. Il comandante Starks è illeso ma catatonico. Alla fine riesce a confessare a Iggy di essere bipolare, e di essere certo di aver causato l’incidente nel tentativo di suicidarsi. Ma per quanto Max faccia di tutto per tenere lontana la squadra dell’N.T.S.B. giunta in ospedale per indagare sull’incidente, dalla scatola nera si evince che in effetti Starks ha deliberatamente lanciato l’aereo in picchiata..

New Amsterdam 3 trama episodi 1 giugno 2021

New Amsterdam 3 episodio 2 Lavoratori indispensabili. Reynolds risponde all’appello di Max per tentare di salvare Vijay, ma la situazione è molto grave e due tentativi falliscono. Nel frattempo, Ella entra in travaglio prima del tempo e si trova a lottare con il proprio disturbo ossessivo compulsivo. Iggy, digiuno da giorni, non si regge in piedi e Lauren cerca di convincerlo a chiedere aiuto per il suo disturbo alimentare. La dottoressa Sharpe si rende conto che la pandemia le ha lasciato il terrore del contatto con gli altri e questo minaccia la sua relazione con Cassian. Max cambia posizione in merito alle prescrizioni di oppioidi e decide di utilizzare i rider per consegnare farmaci a domicilio, ma viene arrestato.

New Amsterdam 3 trama episodi 1 giugno 2021

New Amsterdam 3 episodio 3 Misure di sicurezza. Reynolds, in partenza per San Francisco, riceve una telefonata dalla madre che, appena salutato il figlio, è caduta in casa. Reynolds la porta immediatamente al New Amsterdam, dove Max si incarica personalmente del caso, e scopre che Nola è affetta da diabete. All’interno dell’ospedale, Iggy e Sharpe manifestano scontento per la medicina a distanza. Il primo è alle prese con un’adolescente immunodepressa in lockdown, la cui ansia è sfociata nell’autolesionismo; Sharpe vede tornare Millie, la quale dopo aver saltato diverse sedute di chemio, scopre che il suo tumore si è metastatizzato. Max si trova quindi a dover decidere se riaprire le porte del New Amsterdam, prestandosi a girare uno spot per il rilancio dell’ospedale, come suggerito da Dora.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

