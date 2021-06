Batman v Superman Dawn Of Justice è il film stasera in tv martedì 2 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Batman v Superman Dawn Of Justice film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Avventura, Fantascienza

ANNO: 2016

REGIA: Zack Snyder

CAST: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Tao Okamoto, Ray Fisher, Michael Shannon, Jason Momoa, Jeffrey Dean Morgan, Scoot McNairy, Lauren Cohan, Brandon Spink, Callan Mulvey

DURATA: 151 Minuti

Batman v Superman Dawn Of Justice film stasera in tv: trama

Non lontano da Metropolis vive Bruce Wayne, un Batman over-40 piuttosto pessimista ma ancora vigoroso e combattente. Batman continua a fare il vigilante contrapponendosi alla feccia di Gotham City e ha l’intelligenza, le risorse economiche e la volontà di continuare a proteggere i più deboli insieme al fidato Alfred (un bravissimo Jeremy Irons).

C’è anche un’altra persona simile ma all’opposto di Bruce Wayne, Lex Luthor (Jesse Eisnberg). Un uomo tremendamente ricco e pazzo. Lex non riesce in particolare a tollerare la presenza di Superman. Lui ha creato la LexCorp ed è diventato un bilionario dal nulla, mentre l’Uomo d’Acciaio è letteralmente piovuto dal cielo ed è diventato come un dio. Decide quindi di tessere la tela di un’incredibile manipolazione che porterà i due supereroi di Metropolis e Gotham (il giorno e la notte) a combattere tra di loro in uno scontro diretto, epico e pericoloso, non solo per loro ma per lo stesso destino planetario. Mentre Batman e Superman sono in guerra l’uno con l’altro, una nuova minaccia emerge rapidamente, mettendo tutta l’umanità in un pericolo più grande di qualsiasi altro abbia conosciuto fino a quel momento. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Batman v Superman Dawn Of Justice film stasera in tv: curiosità

Ben Affleck aumentò di quasi 10 chili di muscoli per il suo ruolo di Bruce Wayne/Batman.

In questa versione cinematografica l’uomo pipistrello ha un modulatore della voce nel suo costume, in modo da alterarla elettronicamente. Questa è stata un’idea dell’amico di Ben Affleck, il regista Kevin Smith, in quanto secondo lui la voce dell’attore è poco profonda.

A proposito del costume di Batman, i designer si sono ispirati a quello del fumetto The Dark Knight Returns, scritto da Frank Miller e pubblicato nel 1986.

Superman nel film ha solamente 42 battute.

Batman v Superman Dawn Of Justice streaming

Batman v Superman Dawn Of Justice streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Batman v Superman Dawn Of Justice film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili