Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu è il film stasera in tv martedì 2 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 1.

Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Turco. Il cast è composto da Claudio Santamaria, Laura Chiatti, Kasia Smutniak, Thomas Trabacchi, Vitalba Andrea, Giorgio Colangeli, Nicola Di Pinto, Ninetto Davoli, Ivano De Matteo e Giorgio Caputo.

Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu film stasera in tv: trama

La storia inizia con Rino adolescente spedito in collegio dal padre, perché troppo indisciplinato e disubbidiente. È in collegio che Rino sviluppa un interesse per la musica e per la scrittura: a quel punto la sua vita prende un’accelerazione senza soste. Una bella e contrastata storia d’amore con una ragazza di buona famiglia, Irene, l’insuccesso del primo disco, seguito dal successo clamoroso di “Il cielo è sempre più blu”, il Festival di Sanremo. La storia d’amore con Irene va avanti, nonostante la sbandata che Rino aveva preso per una sua fan sfegatata, Chiara. Il problema è che Chiara lavora nel mondo discografico e la casa discografica di Rino gliela affida come manager. Chiara è sempre attratta da lui e Irene è gelosa. Durante un viaggio a Stromboli, nonostante le buone intenzioni, a Rino la situazione sfugge di mano. Il ritorno da Stromboli è duro, dal punto di vista sentimentale e anche professionale. Mentre sembra che una nuova fase stia per iniziare, dopo la riconciliazione con il padre, un incidente d’auto, un po’ come per Fred Buscaglione, interrompe l’esistenza di Rino Gaetano. Sono le note delle sue canzoni a continuare per lui.

Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu streaming

Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu film stasera in tv: trailer

