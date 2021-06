A Private War è il film stasera in tv giovedì 3 giugno 2021 in onda in prima serata su Rete 3. La pellicola diretta da Ron Howard ha come protagonista Chris Hemsworth. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A Private War film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Biografico

ANNO: 2018

REGIA: Matthew Heineman

CAST: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Corey Johnson, Hilton McRae, Raad Rawi, Jérémie Laheurte, Jesuthasan Antonythasan

DURATA: 106 Minuti

A Private War film stasera in tv: trama

Biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico The SundayTimes dal 1985 al 2012. Il film racconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia. All’età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un’offensiva dell’esercito locale.

A Private War recensione

Il film è un eccellente prodotto biografico che riesce a catturare il vero personaggio, lo spirito e la forza della protagonista di questa storia vera: Marie Colvin. La nota giornalista americana ha lavorato per un quotidiano britannico ed è considerata da molti colleghi come il più grande corrispondente di guerra della sua generazione. È stata uccisa in Siria combattendo per scoprire la verità su quella guerra che abbatte migliaia di civili innocenti.

Il film mostra come i giornalisti di guerra rischiano ogni giorno la vita e muoiono per cercare e divulgare le notizie che i governi corrotti cercano di nascondere. Rosamund Pike che interpreta Miss Colvin fa un ottimo lavoro e si dimostra molto convincente. La sua esibizione è cruda, aspra e onesta. Raramente gli attori raggiungono questo livello di riproduzione degli aspetti basilari del personaggio che interpretano dagli sguardi, alla voce al modo di essere e di presentarsi. Nelle mani di un documentarista provetto come Matthew Heineman, A Private War raggiunge un alto livello di narrazione che coinvolge costantemente gli spettatori e affascina con straordinarie interpretazioni e riprese cinematografiche perfette.

A Private War film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima a settembre 2018 al Toronto International Film Festival ed è stato selezionato all’ultimo minuto al gala al posto di Galveston che è stato ritirato.

Nel cast ci sarebbe dovuto essere anche Taron Egerton che però ha dovuto rinunciare ed è stato sostituito da Jamie Dornan.

A Private War streaming

A Private War streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

A Private War film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/n77GQjIm00E

