Venus Club ospiti: dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Giovedì 6 maggio 2021 arriva su Italia 1 il nuovo show condotto da Lorella Boccia.

Venus Club anticipazioni puntata 20 maggio

Giovedì 20 maggio, in seconda serata su Italia 1, Lorella Boccia apre le porte del “Venus Club”. Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Ospiti della terza puntata la conduttrice Elisa Isoardi che si racconterà senza filtri, e due donne in prima linea nel mondo femminile: la sensual coach Bettina Zagnoli e l’avvocato e scrittrice Ester Viola.

Venus Club stasera in tv

Al fianco della conduttrice, ogni puntata, due opinioniste d’eccezione, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono

Venus Club dove vedere le puntate in tv e replica

Venus Club streaming

Inoltre, per Venus Club streaming ogni puntata verrà messa in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Venus Club andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare, cliccare nella V cercare il titolo e il gioco è fatto.

