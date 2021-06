Quel bambino non sarà mai tuo film stasera in tv 4 giugno: cast, trama, streaming

Quel bambino non sarà mai tuo è il film stasera in tv venerdì 4 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quel bambino non sarà mai tuo film stasera in tv: cast

La regia è di Damián Romay. Il cast è composto da Antoni Corone, Emmanuelle Vaugier, Hannah Bamberg, Josh Ventura, Daniel Contois, Susan Gallagher, Tommi Rose, Owen Miller, Laura Ault, Damián Romay, Sabina Mach, Jacobo Rispa.

Quel bambino non sarà mai tuo film stasera in tv: trama

Tracy è una giovane ragazza incinta. Bobby, il padre del futuro bambino, è un ragazzo violento. Tracy, temendo di non riuscire a crescere un figlio da sola, decide di dare in affidamento il bambino che sta per nascere. Tramite un’agenzia entra in contatto con la famiglia Parker. Ma i due coniugi, Genevieve e Patrick, si riveleranno essere due tipi piuttosto pericolosi.

Quel bambino non sarà mai tuo streaming

Quel bambino non sarà mai tuo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV: link utili