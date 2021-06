Colpevole d’innocenza è il film stasera in tv sabato 5 giugno 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Colpevole d’innocenza film stasera in tv: cast

La regia è di Bruce Beresford. Il cast è composto da Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir, Jay Brazeau, Bruce Greenwood, Edward Evanko, Annabeth Gish, John Maclaren, Roma Maffia, Davenia McFadden.

Colpevole d’innocenza film stasera in tv: trama

Libby Parsons è felicemente sposata con l’amato Nick ed è madre di un dolcissimo figlio, Matty. Un giorno, durante una gita in barca, Libby si sveglia e inizia l’incubo. Nick è scomparso e sul ponte ci sono inquietanti macchie di sangue e un coltello. Le indagini portano subito a una scoperta scioccante: Nick era in bancarotta, ma si era premunito di stipulare una polizza sulla vita per 2 milioni di dollari. Libby sostiene di non saperne nulla, ma tutto gioca contro di lei e per la donna, ben presto, si aprono i cancelli del carcere. Ma la verità, prima o poi, salta sempre fuori. E Libby, uscita per buona condotta dopo sette anni di detenzione, è pronta a scoprirla.

Colpevole d’innocenza streaming

Colpevole d’innocenza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Colpevole d’innocenza film stasera in tv: trailer

