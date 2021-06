BULL EPISODI 6 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 6 giugno 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 6 giugno 2021

Bull Stagione 5 Episodio 7 Capro espiatorio. Bull, Benny e la TAC assumo la difesa – in un caso federale – di Alicia Doherty, una giovane moglie e madre accusata di favoreggiamento nei confronti del marito, un estremista responsabile di un atto terroristico. L’uomo ha fatto saltare in aria l’auto di un agente dell’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Dentro c’erano anche i figli del poliziotto. Il criminale è stato ucciso in uno scontro a fuoco con l’FBI e, ora, per Alicia le cose sembrano mettersi davvero male: le sue impronte sono state trovate su del materiale usato dal marito per costruire gli ordigni. Benny è sulle spine. Il caso è a dir poco delicato e presentarsi come difensore in un processo per terrorismo potrebbe non essere il miglior biglietto da visita per le sue ambizioni alla nomina di Procuratore.

Bull Stagione 5 Episodio 8 Una vita per la vita. Edwin Pruitt, uno scienziato, viene arrestato con l’accusa di aver rubato all’azienda farmaceutica per cui lavorava la propria ricerca scientifica sul Parkinson. L’uomo è stato fermato mentre si stava per imbarcare su un volo diretto negli Emirati Arabi. Che intenzioni aveva? Pruitt si difende affermando di aver fatto una scoperta fondamentale e che i capi della Bressadyne Labs si sono limitati a chiudere la sua ricerca tagliandogli i fondi. L’uomo è certo che tale scelta sia frutto di un cinico calcolo economico: l’azienda fattura di più curando il Parkinson piuttosto che debellarlo definitivamente. La posizione dello scienziato è complicata dal fatto che nel materiale rubato c’erano anche virus di laboratorio che, se caduti nelle mani sbagliate, potrebbero rivelarsi una vera minaccia.

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

