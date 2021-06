THE ROOKIE EPISODI 6 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 6 giugno 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 6 giugno 2021

The Rookie Stagione 3 Episodio 8 Sangue cattivo. La professoressa Ryan propone un quesito a sfondo razziale a Nolan affinché possa recuperare il suo esame. Dopo essersi confrontato con i colleghi, Nolan si ripresenta alla prova. Tim insegue un graffitaro che aveva già imbrattato la sua volante quando era una recluta. Si scopre che il famigerato 3-Eyez in realtà è una donna, Cassidy. Lucy viene mollata da Emmett con un sms, invita allora Dave per una serata insieme, ma poi si rende conto che è uno sbaglio fatto sull’onda della delusione. Il figlio del giudice Abassi viene rapito. Lopez segue il caso. Si scopre che Oscar Hutchinson, una vecchia conoscenza è coinvolto. Ma più di lui, la figlia Ashley, che non sapeva nemmeno di avere. Ashley aveva progettato il falso rapimento con il figlio del giudice, ma poi si era messo in mezzo uno spacciatore Malcolm Green e la situazione era precipitata. Nolan e Harper salvano Austin in extremis. Percy vorrebbe il figlio agli Affari Interni, mentre Grey consiglia Jackson di andare in Accademia. Jackson preso in mezzo ringrazia entrambi e comunica che deciderà da solo del suo futuro.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

