Ti stimo fratello è il film stasera in tv domenica 6 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ti stimo fratello film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Uzzi e Giovanni Vernia. Il cast è compost da Giovanni Vernia, Maurizio Micheli, Susy Laude, Carmela Vincenti, Stella Egitto, Diego Abatantuono, Bebo Storti, Massimo Olcese, Paolo Sassanelli.

Ti stimo fratello film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Nella frenetica Milano vive Giovanni, un ingegnere elettronico, con la sua fidanzata Federica. Finalmente il padre di Federica, a capo di un’agenzia pubblicitaria, offre a Giovanni un posto di lavoro come creativo. Adesso che le cose sembrano andare per il verso giusto, suo fratello Jonny irrompe nella sua vita milanese. Giunto nella metropoli per obbedire al padre, Maresciallo della Guardia di Finanza, che vuole che lui sostenga l’esame per entrare nel Corpo, sembra non avere null’altro in mente se non recarsi ogni serata in discoteca. In men che non si dica il fratello irrequieto diventa una star della notte nonché intimo amico di tre drag queen… La tranquillità per Giovanni può dirsi finita…

Ti stimo fratello streaming

Ti stimo fratello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ti stimo fratello film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

