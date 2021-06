Un’estate ai Caraibi è il film stasera in tv domenica 6 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un’Estate ai Caraibi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 giugno 2009

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 2009

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Gigi Proietti, Enrico Brignano, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Alena Seredova, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Paolo Ruffini, Enrico Bertolino, Paolo Conticini, Sascha Zacharias

DURATA: 110 Minuti

Un’Estate ai Caraibi film stasera in tv: trama

Roby è un uomo meridionale che lavora come bancario a Pavia ed è single. E’ malato di ipocondria e si reca ogni sei mesi in ospedale a farsi visitare dal suo amico dottore Giacomo, il quale ogni volta gli diagnostica un male incurabile. Quando scopre che gli resta solo un mese di vita, Roby decide di viverlo nel miglior modo possibile e parte per i Caraibi, precisamente ad Antigua. Vincenzo è un dentista di Napoli la cui moglie è estremamente gelosa tanto da farlo circondare da infermiere bruttissime. Il marito però di nascosto ha un’amante bellissima, Anna, che porta in vacanza ad Antigua.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Angelo lavora come autista di Remo, ricco e cafone palazzinaro romano, se lo porta dietro ad Antigua, dove ha appena comprato con guadagni truffaldini in Russia, una villa eccessivamente sfarzosa. Max è DJ in una radio privata a Livorno ed è fidanzato con Laura, una giovane e bellissima commessa che lo lascia nel loro anniversario. Max così decide di partire per i Caraibi per dimenticarla. Ad Antigua vive Alberto, originario di Roma che è scappato perchè pieno di debiti. Qui sbarca il lunario con piccole truffe ai danni dei turisti insieme al compare è Morgan, un bambino di colore orfano, che vive con Alberto in una misera casetta in un quartiere di poveracci.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un’Estate ai Caraibi film stasera in tv: curiosità

Il film non è il sequel di Un’estate al mare, nonostante ci siano diversi attori della pellicola precedente

Le riprese sono state realizzate in Italia e Antigua

Il film ha incassato complessivamente € 3.702.000.

Un’Estate ai Caraibi streaming

Un’Estate ai Caraibi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un’Estate ai Caraibi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili