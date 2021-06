A mano disarmata è il film stasera in tv in onda lunedì 7 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A mano disarmata film stasera in tv: cast

La regia è di Claudio Bonivento. Il cast è composto da Claudia Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno, Francesco Pannofino, Francesco Venditti, Mirko Frezza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A mano disarmata film stasera in tv: trama

Tratta dall’omonimo libro autobiografico edito da Baldini e Castoldi, la pellicola vede l’attrice Claudia Gerini nei panni di Federica Angeli, giornalista di Repubblica che, dal 2013, vive sotto scorta, con le sue figlie, a causa delle minacce ricevute dalla mafia conseguenti alle sue inchieste sui clan della malavita organizzata di Ostia. È la storia di una giornalista che crede nella verità e nella giustizia, ma è anche il racconto di una madre che combatte per liberare dalla criminalità la terra in cui vive e che vuole insegnare ai propri figli che si può, si deve vivere da persone libere. E’ un film che ci prende sia dal punto di vista umano sia per un alto valore socialmente importante attraverso cui veniamo catapultati nel mondo della giornalista Federica Angeli, rendendoci quindi conto di cosa abbia vissuto e di cosa stia attualmente vivendo. Federica, infatti, nella vita reale è stata la prima persona a Ostia che in 40 anni abbia avuto il coraggio di denunciare alla Magistratura gli atti perpetrati da cosche criminali nei confronti della popolazione del litorale romano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A mano disarmata streaming

A mano disarmata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

A mano disarmata film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili