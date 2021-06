Un poliziotto ancora in prova film stasera in tv 7 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Poliziotto ancora in prova è il film stasera in tv lunedì 7 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un poliziotto ancora in prova trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Quasi un anno dopo l’ultima avventura dei nostri eroi in divisa, con le nozze ormai alle porte, Ben, sebbene riluttante, si mette in viaggio con il suo quasi-cognato, nonché collega e partner, James per risolvere un caso in quel di Miami. Si tratta di fermare un pericoloso trafficante che rifornisce di droga gli spacciatori di Atlanta. A Miami, i due incontrano Maya, detective della omicidi e AJ, un hacker arrogante che molto presto porta loro la prova che un imprenditore locale molto rispettato, Antonio Pope, è coinvolto nel traffico di droga. Se Ben e James riusciranno a convincere le autorità che Pope è un brutale boss del crimine riusciranno a fermare la sua follia. Ma se non dovessero riuscire nell’impresa, non potrà esserci alcun matrimonio per Ben…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un poliziotto ancora in prova curiosità

Si tratta del sequel di Poliziotto in prova (Ride Along).

(Ride Along). Parte della scena dell’inseguimento in auto è stata girata sulla Northbound A1A a Fort Lauderdale, Florida.

Nell’appartamento di Ben si può intravedere il poster di A Gears of War 3 (2011).

Poliziotto in prova streaming

Poliziotto in prova streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un poliziotto ancora in prova trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili