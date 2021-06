CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO 2021 CANTANTI. Torna stasera in tv martedì 8 giugno 2021 su Rai 1, l’evento benefico condotto da Carlo Conti che si terrà nella piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Ecco di seguito ospiti e cantanti presenti. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING

Con il Cuore nel nome di Francesco 2021: cantanti e anticipazioni

Dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, martedì 8 giugno, alle 21.25, in diretta su Rai1 e Radio1, Carlo Conti, con la eccezionale partecipazione di Renato Zero e Massimo Ranieri, conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Giunta alla XIX edizione l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Quest’anno l’intento solidale è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, ma anche le tante persone e famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà e costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie, ma anche quello di dare sostegno alle tante Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti.

L’edizione 2021 di Con il Cuore Nel Nome di Francesco prevede la straordinaria partecipazione di Renato Zero e Massimo Ranieri: i due grandi artisti, ospiti d’eccezione della serata, si esibiranno con i loro brani di maggior successo anche dal vivo con le loro band e hanno scelto questo classico e consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose e i tanti progetti umanitari dei Frati di Assisi. Sarà una serata unica di musica, racconto e solidarietà, che unirà spettacolo, cultura e spiritualità e vedrà la partecipazione anche di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Anche quest’anno Con il Cuore nel nome di Francesco andrà in onda in contemporanea in diretta radiofonica su Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo, e andrà in onda in replica domenica 13 giugno, alle 17:20, sempre su Rai 1.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2021 streaming

Sarà possibile vedere l’evento benefico sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online sarà poi disponibile la replica della serata. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

