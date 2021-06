Eyewitness Testimone nell’ombra è il film stasera in tv in onda martedì 8 giugno 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Eyewitness Testimone nell’ombra film stasera in tv: cast

La regia è di Andrew C. Erin. Il cast è composto da Lindy Booth, Craig Olejnik, Jon McLaren, Alexis Maitland, Tomas Chovanec, Sean Tucker.

Eyewitness Testimone nell’ombra film stasera in tv: trama

Sono passati cinque anni da quando Diana è riuscita a mandare in prigione l’uomo colpevole di aver tolto la vita alle due persone più importanti della sua vita; ma qualcosa che non avrebbe mai immaginato sta per accadere. Louis, è riuscito ad evadere di prigione e ora è diretto verso casa sua. Ciò nonostante l’uomo non ha cattive intenzioni nei suoi confronti, tutt’altro. Vuole provarle a tutti i costi la sua innocenza, dimostrandole di essere stato accusato per anni per un crimine che non ha mai commesso. Prigioniera in casa sua, Diana non cede ai continui tentativi di persuasione dell’uomo: era lì quella notte, sa bene cosa ha visto e niente potrà farle cambiare idea. Quando però, alcuni particolari mai notati sul video di sicurezza vengono messi in luce, Diana mette in discussione le sue certezze. A poco a poco inizia a chiedersi se abbia spedito in prigione l’uomo sbagliato. Quando però si ritroverà di fronte alla verità, la donna scoprirà qualcosa che non avrebbe mai immaginato potesse essere possibile…

Eyewitness Testimone nell’ombra streaming

Eyewitness Testimone nell’ombra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

