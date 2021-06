New Amsterdam 3 trama episodi 8 giugno 2021 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 3 PRIMA PUNTATA. Arriva in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento martedì 8 giugno 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 3 trama episodi 8 giugno 2021

New Amsterdam 3 episodio 4 Quello di cui ho bisogno. Mentre il dottor Reynolds fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max va dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce.

New Amsterdam 3 episodio 5 Sangue, sudore e lacrime. Il New Amsterdam è a corto di sangue e Max pensa di organizzare una raccolta a cui, è convinto, i donatori non potranno resistere. Ma non ha fatto i conti con lo sfinimento della popolazione che, dopo un anno di Covid, non è più disponibile a gesti di solidarietà. Agnes preme affinché Max trovi quanto prima un sostituto primario e la liberi di un incarico che lei sente troppo gravoso. Ma la sua brillante diagnosi sul caso di Rose, una paziente colpita da cecità improvvisa, convince Max a confermarla nel suo ruolo. Iggy continua a fuggire dal suo problema col cibo, finche’ incontra Chance, un ragazzo che, per rimuovere un dolorosissimo trauma, si nasconde dietro una falsa identità di ex combattente in Afghanistan; Iggy vede allora riflesso in Chance il proprio rifiuto di affrontare la realtà, e il dolore che questo comporta.

New Amsterdam 3 episodio 6 Un problema da affrontare. Max si rende conto di non aver mai affrontato un problema che affligge l’ospedale: il razzismo sistemico. Dopo essersi mosso in modo impulsivo, Helen gli consiglia di ascoltare le voci di chi lo subisce. Un autobus finisce sul marciapiedi a Times Square colpendo diverse persone, tra le quali un giovane che si esibisce travestito da Superman, che una volta in Pronto Soccorso si fa in quattro per aiutare gli altri. Dopo la morte del fratello, Helen propone a sua nipote Mina di trasferirsi da lei a New York. Decisa a occuparsi della nipote a tempo pieno, lascia Cassian e da’ le dimissioni dal suo ruolo di vicedirettrice sanitaria.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

