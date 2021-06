Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodi 9 giugno 2021 su Canale 5

GRAND HOTEL INTRIGHI E PASSIONI TRAMA EPISODI. Arriva in chiaro su Canale 5 la serie tv period drama con il primo appuntamento mercoledì 9 giugno 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodio 1 La fanciulla nello stagno. Julio va a trovare sua sorella che lavora come governante responsabile del secondo piano al Grand Hotel della cittadina di Cantaloa. Arrivato lì, apprende che Cristina è stata licenziata perchè accusata di furto ed è scomparsa. Per scoprire la verità Julio, grazie ad Andres, prende il posto di un aspirante cameriere e poi si finge anche cliente dell’hotel per poter indagare. Conosce così Alicia, figlia del defunto proprietario dell’hotel, destinata in sposa a Diego. Donna Teresa obbliga alle nozze sua figlia Alicia per continuare a far dirigere l’hotel al futuro genero e manovrarlo a suo piacimento, nonostante l’opposizione di Sofia e Javier, gli altri suoi figli. Ma Diego e Teresa sono legati da qualcosa

Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodio 2 La lettera anonima. Julio trova in un fornello della cucina gli abiti insanguinati di sua sorella. Li mostra ad Alicia, che nota, sulla gonna, delle macchie lasciate probabilmente dalle alghe dello stagno. I due si recano sul posto, e Julio trova, proprio nello stagno, un bottone dorato. Alicia lo riconosce: è un bottone appartenente alle divise dei camerieri. Julio nota che dalla divisa di Andres manca un bottone, ma scopre che la divisa, prima, era di Pascual, e prova a fargli delle domande per capire se possa essere coinvolto nell’omicidio di Cristina. Belen va da Diego e gli comunica di essere incinta. Lui le propone di abortire, ma lei rifiuta. Diego allora fa in modo che venga licenziata. Belen si sfoga con Andres, e il giovane, per aiutarla, racconta a sua madre di essere il padre del bambino, pregandola di far riassumere Belen. Sofia, in seguito alla caduta dalle scale, perde il bambino, ma Donna Teresa, ricattando il medico, fa credere che la gravidanza proceda senza problemi.

Grand Hotel Intrighi e passioni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

