The Visit film stasera in tv 9 giugno: cast, trama, streaming

The Visit è il film stasera in tv mercoledì 9 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Visit film stasera in tv: cast

La regia è di M. Night Shyamalan. Il cast è composto da Kathryn Hahn, Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Erica Lynne Marszalek.

The Visit film stasera in tv: trama

I giovanissimi Becca e Tyler vengono mandati a casa dei loro nonni, in una remota fattoria della Pennsylvania, per trascorrere da loro una settimana, mentre loro madre si concederà una vacanza rilassante con il suo compagno. Becca decide di filmare un documentario sui nonni perché pensa che possa essere utile per aiutare sua madre a ricongiungersi con i suoi genitori. Durante le riprese del documentario, tuttavia, Becca e il suo fratellino, Tyler, cominciano a capire che i due anziani sono coinvolti in qualcosa di molto inquietante e giorno dopo giorno cominciano a perdere la speranza di ritornare a casa…

The Visit streaming

The Visit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Visit film stasera in tv: trailer

