40 giorni e 40 notti è il film stasera in tv giovedì 10 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

40 giorni e 40 notti film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Lehmann. Il cast è composto da Josh Hartnett, Shannyn Sossamon, Paulo Costanzo, Adam Trese, Emmanuelle Vaugier, Lorin Heath, Aaron Trainor, Glenn Fitzgerald, Monét Mazur, Christine Chatelain, Keegan Connor Tracy, Vinessa Shaw, Griffin Dunne.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

40 giorni e 40 notti film stasera in tv: trama

Dopo essere stato lasciato da Nicole, Matt Sullivan (Josh Hartnett), un web designer di San Francisco, è un uomo distrutto. Profondamente innamorato, ha difficoltà a superare la rottura tanto da non riuscire ad aver alcun rapporto, neanche occasionale, con altre donne. Matt confida i suoi problemi al fratello John, che sta studiando per diventare un prete cattolico, senza riceverne l’aiuto sperato. Tuttavia nella parrocchia sente un religioso che annuncia la Quaresima, invitando tutti i presenti a uno stile di vita più corretto e solenne. Folgorato dal messaggio e nel tentativo di risolvere i suoi problemi, Matt promette di astenersi per i quaranta giorni che precedono la Pasqua. John avverte il fratello che la castità non è facile. Nel frattempo il suo coinquilino Ryan avvia segretamente un giro di scommesse tra amici e colleghi, mirate a indovinare il giorno esatto in cui Matt fallirà nel suo proposito. Chi indovinerà il giorno vincerà un ricco premio in denaro. Il periodo di castità sembra andare tranquillamente, fino a che Matt incontra Erica…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

40 giorni e 40 notti streaming

40 giorni e 40 notti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili