Non sposate le mie figlie 2 film stasera in tv 10 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Non sposate le mie figlie 2 è il film stasera in tv giovedì 10 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non sposate le mie figlie 2 film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Philippe de Chauveron

CAST: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan, Tatiana Rojo, Claudia Tagbo

DURATA: 99 Minuti

Non sposate le mie figlie 2 film stasera in tv: trama

I coniugi Verneuil sono alle prese con una nuova crisi familiare… Claude e Marie sembrano ormai essersi rassegnati al matrimonio delle loro adorate quattro figlie con uomini di origini e culture molto distanti dalla loro: Rachid, musulmano di origini algerine, Chao, ateo e figlio di cinesi, l’ebreo David e il senegalese Charles. Ma la loro tranquillità familiare viene messa ancora una volta a dura prova quando scoprono che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e figli in cerca di fortuna all’estero. Come se non bastasse, atterrano in Francia anche i consuoceri Koffi per il matrimonio della loro unica figlia femmina. Incapaci di immaginare la loro famiglia lontana e di non vedere crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il posto migliore in cui possano vivere.

Non sposate le mie figlie 2 recensione

Divertente commedia francese sequel di uno dei film francesi di maggior successo di questi ultimi anni. Alcuni momenti presentano gag e trovate ancora più originali di quelle dell’originale ed inoltre è presente una interessante analisi sociologica della Francia attuale. Film adatto a tutti e consigliato.

Non sposate le mie figlie 2 film stasera in tv: curiosità

E’ il primo film in cui si citano i gilet gialli.

La pellicola è il sequel di “Non sposate le mie figlie!”, fenomeno cinematografico con oltre 150 milioni di euro incassati in tutto il mondo.

Non sposate le mie figlie 2 streaming

Non sposate le mie figlie 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non sposate le mie figlie 2 film stasera in tv: trailer

