Paradise Beach Dentro l’incubo è il film stasera in tv giovedì 10 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paradise Beach Dentro l’incubo film stasera in tv: cast

La regia è di Jaume Collet-Serra. Il cast è composto da Blake Lively, Óscar Jaenada.

Paradise Beach Dentro l’incubo film stasera in tv: trama

Nancy è una giovane studentessa universitaria di medicina che va in vacanza in un’incantevole spiaggia messicana dove sua madre amava andare quando era incinta di lei. L’amica con cui doveva partire non la accompagna e Nancy va da sola e si fa portare a destinazione da un giovane della zona Carlos. La ragazza incontra un paio di surfisti e si diverte a cavalcare le onde con loro ma al tramonto Nancy resta sola in acqua. Dapprima le fanno compagnia dei delfini poi la ragazza scorge al largo un cetaceo morto dilaniato ed appare un grande squalo bianco. Nancy deve combattere per salvarsi la vita e prima si rifugia sul cadavere del cetaceo e poi su uno scoglio. La riva non è lontana, ma impossibile da raggiungere con lo squalo che implacabile pattuglia le acque in attesa della sua preda. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Paradise Beach Dentro l’incubo streaming

Paradise Beach Dentro l’incubo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Paradise Beach Dentro l’incubo film stasera in tv: trailer

