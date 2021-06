DELITTI IN PARADISO EPISODI 13 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 13 giugno 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 13 giugno 2021

Delitti in Paradiso Stagione 9 Episodio 1 La maschera del diavolo. L’anno nuovo è alle porte, ma i festeggiamenti lasciano ben presto spazio a una nuova indagine. Un uomo mascherato da diavolo ha pugnalato Vanessa McCormack nella sua casa. Un testimone dichiara di aver visto un uomo con la maschera del diavolo sul volto fuggire dal luogo dell’omicidio. Ore dopo, il cognato della vittima, Donald, viene aggredito dallo stesso malvivente, ma sopravvive. Jack e la sua squadra devono capire il collegamento tra i due casi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 13 giugno 2021

Delitti in Paradiso Stagione 9 Episodio 2 Ritratto di un omicidio. La famosa artista Donna Harman viene trovata avvelenata nel suo studio, sembra dopo aver ingerito una bevanda energetica a cui è stato aggiunto del cianuro. A parte la vittima, nessun altro ha toccato la lattina né è entrato nel suo studio prima della sua morte. Quindi, come ha fatto l’assassino a commettere l’omicidio? Per Jack Mooney e la polizia di Honoré non sarà facile sbrogliare l’intricata matassa. Nel frattempo, la storia tra Jack e Anna sboccia durante una gita in barca.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili