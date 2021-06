La Solita Commedia Inferno film stasera in tv 16 giugno: cast, trama, streaming

a Solita Commedia Inferno è il film stasera in tv mercoledì 16 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Solita Commedia Inferno film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Il cast è composto da Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Tea Falco, Marco Foschi, Paolo Pierobon, Gian Marco Tognazzi, Daniela Virgilio, Giordano De Plano, Walter Leonardi, Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi.

La Solita Commedia Inferno film stasera in tv: trama

Cambiano i tempi ed anche i tipi di peccatori non sono più gli stessi. Per questo l’Inferno è in un momento di crisi e completa disorganizzazione. La sua struttura non è più adatta ai nuovi tipi di peccatori e Minosse non riesce più a selezionare il girone giusto a cui inviare i vari peccatori. Lucifero disperato chiede aiuto a Dio. Unica soluzione è quella di far tornare Dante Alighieri sulla Terra, in Italia, con il compito di rilevare e catalogare le nuove forme di peccato. Dante potrà avere un aiutante in questa sua missione e il sommo poeta sceglie un ragazzo il cui nome è Demetrio Virgilio. Il giovane all’inizio è convinto di essere preso in giro a causa del suo cognome, ma poi grazie all’intervento di convincimento fatto da Gesù in persona, acconsente ad aiutare Dante, ma verrà privato del suo organo genitale fino a quando Dante non avrà concluso la sua missione. Comincia così la giornata infernale di Dante e Demetrio Virgilio, suddivisa in sei gironi: Il bar alle otto del mattino, Il traffico nell’ora di punta, Il supermercato, La pubblicità invasiva, Il condominio e La movida. Durante questo periodo i due protagonisti incontreranno peccatori di ogni tipo, perfetti rappresentanti dei vizi e dei difetti della società moderna.

La Solita Commedia Inferno streaming

La Solita Commedia Inferno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Solita Commedia Inferno film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FSJWPbUTvqw

