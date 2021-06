Arctic Predator Terrore tra i ghiacci film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci è il film stasera in tv venerdì 18 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Victor Garcia ha come protagonisti Velizar Binev e Lucy Brown. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Arctic Predator

GENERE: Azione, Fantascienza, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Victor Garcia

CAST: Dean Cain, Velizar Binev, Lucy Brown, Erbi Ago

DURATA: 88 Minuti

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci film stasera in tv: trama

Un gruppo di esploratori sta effettuando delle ricerche per ritrovare una nave affondata nel 19esimo secolo al largo della costa antartica. Ma con le loro attività di esplorazione avranno la sventura di risvegliare una creatura aliena sepolta da secoli in mezzo ai ghiacci con conseguenza devastanti e pericolose.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci film stasera in tv: curiosità

Il film è stato il debutto come regista per lo spagnolo Víctor García in una produzione low budget.

Il protagonista Dean Cain è celebre al grande pubblico per aver interpretato Superman nella serie tv anni ’90 Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman. Ultimamente l’abbiamo visto vestire i panni del Dr. Jeremiah Danvers in Supergirl.

Si tratta di un tv movie, quindi mai uscito al cinema.

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci streaming

Arctic Predator Terrore tra i ghiacci streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili