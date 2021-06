Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 film stasera in tv 18 giugno: trama, curiosità, streaming

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 è il film stasera in tv venerdì 18 giugno 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. La commedia diretta da Kirk Jones ha come protagonisti Nia Vardalos e John Corbett. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: My Big Fat Greek Wedding 2

USCITO IL: 24 marzo 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Kirk Jones

CAST: Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish, Andrea Martin, Jayne Eastwood

DURATA: 94 Minuti

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 film stasera in tv: trama

Toula Portokalos e Ian Miller non vogliono che la loro figlia, Paris, vada all’Università in un’altra città lontano da Chicago. In questa famiglia vengono riprodotti gli usi e i costumi di quella di origine di Toula. Intanto Maria e Kostas, genitori della protagonista, pare che non risultino legalmente sposati e Maria, stanca di decenni di bisticci, considera l’ipotesi di cogliere al balzo l’occasione.. chissà se anche questa volta tutto si risolverà in un grosso grasso matrimonio greco! LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco. Nonostante siano passati 13 anni, sono presenti tutti gli attori e personaggi del primo film.

Nia Vardalos oltre che protagonista è anche produttore esecutivo. Per questo secondo capitolo ha voluto aspettare fino ad essere sicura di avere tra le mani un copione che fosse all’altezza dell’altro film.

Tom Hanks ha prodotto la pellicola.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 streaming

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/iWt8cPthr34

Stasera in TV sui social

