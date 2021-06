Mi Presenti I Tuoi film stasera in tv 24 giugno: cast, trama, streaming

Mi Presenti I Tuoi è il film stasera in tv giovedì 24 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mi Presenti I Tuoi film stasera in tv: trama

La regia è di Jay Roach. Il cast è composto da Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo, Owen Wilson, Alanna Ubach, Ray Santiago, Tim Blake Nelson, Bradley Pickren, Shelley Berman, Max Hoffman, B.J. Hansen, Myra Turley, Vahe Bejan, Kyle T. McNamee, Cedric Yarbrough, Benjamin Trueblood, Bruno Coon, Rock Deadrick, David Sutton, Linda O’Neil, Bernadette Perez, Tiffany Turner, Roberto Garcia, Jack Plotnick, Angelo Tiffe, Wayne Thomas Yorke, Dorie Barton, J.P. Manoux, Kathleen Gati, Kali Rocha.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mi Presenti I Tuoi film stasera in tv: trama

Greg è riuscito a farsi accettare dalla famiglia Byrnes e tutto è pronto per convolare a nozze con l’amata Pam. Tutto sembra perfetto salvo unparticolare: i Byrnes e i Focker dovranno trascorrere un week-end insieme per conoscersi. Le due coppie di genitori sono decisamente agli opposti: i genitori di Pam sono tradizionalisti, Jack , ex agente CIA in pensione, è orgoglioso e fiero del suo ruolo di capofamiglia, mentre la moglie Dina è la classica casalinga sempre al suo fianco; i genitori di Greg sono molto originali Bernie fa il casalingo mentre la moglie Roz è una sessuologa con pochi peli sulla lingua. Jack, abituato ad imporre a tutti le sue regole faticherà a sopportare una situazione in cui le regole sono diverse dalle sue. Dopo numerosissime peripezie, le due famiglie accetteranno di mettere da parte ogni contrasto per il bene dei loro figli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mi Presenti I Tuoi streaming

Mi Presenti I Tuoi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mi Presenti I Tuoi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili