Che Vuoi Che Sia film stasera in tv 25 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Che Vuoi Che Sia è il film stasera in tv venerdì 25 giugno 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Che Vuoi Che Sia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 novembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Edoardo Leo

CAST: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Bebo Storti, Massimo Wertmuller

DURATA: 105 Minuti

Che Vuoi Che Sia film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Claudio e Anna sono una giovane coppia senza una prospettiva economica per il futuro e che per questo continuano a rimandare il progetto di un figlio. Stanno lavorando su un progetto comune che è quello di una piattaforma web, ideata da Claudio. Ma il sito non dà i risultati auspicati. Una sera durante una festa tra amici Claudio, in preda ai fumi dell’alcool, registra un video che posta sul web per scherzo.

Claudio lancia una sfida al “popolo di Internet” aprendo una specie di asta con offerta in denaro per un video hard: una scena di sesso tra lui ed Anna nella loro camera da letto. Claudio pensava di fare una provocazione ed invece la cosa funziona e, mentre la loro celebrità aumenta, le donazioni raggiungono una cifra incredibile. Il problema ora è quello di decidere se svendere la propria intimità per poter finalmente realizzare i propri sogni. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Che Vuoi Che Sia film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora del film è stata composta da Gianluca Misiti.

Inoltre, tra i brani che si sentono durante la pellicola ci sono Per un’ora d’amore dei Matia Bazar e Class Historian” dei Broncho, che si sente sopra ai titoli di coda.

Il film ha ricevuto la nomination al Globo d’oro come Miglior commedia a Edoardo Leo.

Che Vuoi Che Sia streaming

Che Vuoi Che Sia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Che Vuoi Che Sia film stasera in tv: trailer

