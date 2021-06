X-Men L’inizio film stasera in tv 25 giugno: cast, trama, streaming

X-Men L’inizio è il film stasera in tv venerdì 25 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men L’inizio film stasera in tv: cast

La regia è di Bryan Singer. Il cast è composto da Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden, Halle Berry, Anna Paquin.

X-Men L’inizio film stasera in tv: trama

L’evoluzione dell’essere umano è progredita generando gene mutante “X” che dona ad alcuni individui caratteristiche fisiche e mentali simili a dei superpoteri. Ma coloro che scoprono di essere dei mutanti finiscono per diventare dei reietti, allontanati dalla comunità e incapaci spesso di controllare poteri che possono diventare letali. Un professore illuminato, Charles Xavier alias Professor X (Patrick Stewart) fonda una accademia speciale per mutanti dove sono ben accetti e possono imparare a sviluppare e dominare i loro poteri in modo di essere d’aiuto per il prossimo, anche se spesso gli uomini “normali” li definiscono come “mostri”. Infatti mentre il Professor X vuole creare un ponte tra umani e mutanti, molti uomini invece pensano che il Gene X sia il segnale di un cambiamento che renderà la razza umana obsoleta e per questo è da combattere e isolare.

Tra i nemici dei mutanti c’è Erik Lehnsherr alias Magneto (Ian McKellen) che ha creato la “Confraternita”, una confederazione nata per far scoppiare una rivoluzione sfruttando la paura degli esseri umani verso i mutanti. Magneto vuole trasformare i mutanti ed usarli per conquistare il mondo intero e il primo passo è rapire un senatore degli Stati Uniti. Contro Magneto si mette il professore Xavier insieme ai suoi “X-Men”. Tra di loro c’è anche un nuovo membro, il possente Logan alias Wolverine (Hugh Jackman) il cui scheletro di adamantio, creato da un esperimento militare, lo rende potente e autorigenerante. La lotta inizia…

X-Men L’inizio streaming

X-Men L’inizio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X-Men L’inizio film stasera in tv: trailer

