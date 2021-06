Hamburger hill Collina 937 film stasera in tv 27 giugno: cast, trama, streaming

Hamburger hill Collina 937 è il film stasera in tv domenica 27 giugno 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hamburger hill Collina 937 film stasera in tv: cast

La regia è di John Irvin. Il cast è composto da Courtney B. Vance, Dylan McDermott, Timothy Patrick Quill, Steven Weber, Anthony Barrile, Michael Boatman, Don Cheadle, Michael Dolan, Tommy Swerdlow, Harry O’Reilly, Don James, Michael A. Nickles.

Hamburger hill Collina 937 film stasera in tv: trama

In Vietnam, condotte dal sergente americano Terry Frantz, anch’egli molto giovane, le giovanissime reclute Beletsky, Languilli, Murphy, MacDaniel, Doc, Washburn, Galvan, Bienstock vengono addestrate all’operazione per la conquista della collina 937 nella valle di Ashau, in mezzo a grandi difficoltà. Fra di loro nascono amicizie e si rivelano conflitti razziali, messi in risalto specialmente da Doc, un negro pieno d’amarezza per come i bianchi trattano i suoi simili. Davanti agli attacchi nemici, fra i soldati nasce una grande solidarietà e tutti sono pronti ad aiutarsi generosamente fra loro. Ogni vittima provoca il sincero dolore dei compagni. Durante 10 interminabili giorni di combattimenti, questi soldati si arrampicano con enormi sforzi nel fango per raggiungere la sommità della collina, ripetendo l’attacco moltissime volte, e altrettante ridiscendendo respinti dal nemico che combatte validamente e li sovrasta dalla vetta, armato di mitragliatrici. Intanto il comando superiore, da lontano, li esorta ad impegnarsi più a fondo per ottenere il successo, e non sostiene invece il loro operato con l’apporto adeguato di mezzi di rinforzo. I ragazzi del gruppo muoiono quasi tutti e il 20 maggio 1969 in cima alla collina contesa arrivano solo in tre, mentre i cadaveri sparsi dei loro compagni coprono le pendici brulle e fangose. Poco dopo, per ragioni tattiche, l’obiettivo a così caro prezzo conquistato, verrà abbandonato dalle truppe americane.

Hamburger hill Collina 937 streaming

Hamburger hill Collina 937 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

