THE BLACKLIST EPISODI 28 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 28 giugno 2021 su Rai 2.

The Blacklist: trama episodi 28 giugno 2021 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 7 episodio 10 Katarina Rostova (N°3). Katarina ha rivelato alla figlia la sua vera identità. Liz, puntando la pistola contro la madre, chiede risposte, perché ha mentito e perché si trovi lì. La puntata ci regalerà qualche risposta, sollevando ovviamente, nuovi quesiti. Red non è Ilya Koslov, quindi chi è? Dom ha progettato di uccidere Katarina anni fa nel tentativo di proteggere Liz. Katarina, a sua volta, è alla ricerca di risposte, risposte che Red, Ilya e altri si rifiutano di darle. Ultima, ma non meno importante, la vita di Katarina è, ancora una volta, in pericolo. Mentre Red e la Task Force si avvicinano sempre più alla donna, Liz dovrà fare una scelta e decidere da che parte stare. Sceglierà sua madre?

The Blacklist trama stagione 7 episodio 11 Victoria Fenberg (N°137). Il mondo è rosa per il nostro Reddington, finalmente libero della donna che lo ha rapito. Non immagina che, invece, Katarina Rostova sia viva e vegeta. Liz decide di condividere il pesante segreto con Ressler, di sicuro più affidabile di Raymond. In questa puntata, Red chiede l’aiuto della Task Force per acciuffare una blacklister che gli ha soffiato sotto il naso un artefatto di incredibile valore. Nel frattempo, la vita sentimentale di Aram si complica…

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

